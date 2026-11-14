Minik kadınlar ve erkekler kuşak güreşi Yozgat'ta başladı

Vali Özkan ödül sonrası yaptığı açıklamada kalp krizi dolayısıyla şehit düşen Yozgatlı Kağan Öcal’a ve bütün şehitlerimize rahmet diledi. Vali Özkan, Yozgat’ın spor şehri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen Minikler Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası’nda 480 sporcu Yozgat’ta ağırlanacak. Bugün başlayan müsabakalar yarın sona erecek.

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