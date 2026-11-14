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        Minik kadınlar ve erkekler kuşak güreşi Yozgat'ta başladı

        Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Minik kadınlar ve erkekler kuşak güreşi Yozgat'ta başladı

        Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası Yozgat’ta başladı.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minik Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası, Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen Minikler Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası’nda 480 sporcu Yozgat’ta ağırlanacak. Bugün başlayan müsabakalar yarın sona erecek.

        İlk gün düzenlenen müsabakalarda kazanan sporculara madalyaları Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından takdim edildi.

        Vali Özkan ödül sonrası yaptığı açıklamada kalp krizi dolayısıyla şehit düşen Yozgatlı Kağan Öcal’a ve bütün şehitlerimize rahmet diledi. Vali Özkan, Yozgat’ın spor şehri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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