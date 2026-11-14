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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Şehit Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Şehit Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Şehit Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Sorgun ilçesi Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Mühimmat ve Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, il ve ilçe protokolü, şehidin annesi Yeter Öcal, babası Hanifi Öcal, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Şehidin naaşı, Sorgun Garajlar Yeni Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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