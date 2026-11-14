Şehit Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Sorgun ilçesi Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Mühimmat ve Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, il ve ilçe protokolü, şehidin annesi Yeter Öcal, babası Hanifi Öcal, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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