Yozgat Spor Vadisi'nde atlı dönem başlıyor Spor Vadisi'nde binicilik kursları verilecek

Yozgat Belediyesi tarafından Spor Vadisi’nde sürdürülen çalışmalar kapsamında at çiftliği kuruldu. Spor Vadisi’ne getirilen 5 at, vatandaşların ilgisini çekerken, Belediye Başkanı Kazım Arslan, binicilik kurslarının 15 gün içerisinde başlayacağını açıkladı.

Yozgat Belediyesi tarafından Spor Vadisi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan at çiftliği, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölgeye getirilen 5 at, Spor Vadisi’ni gezmeye gelen vatandaşlara farklı bir aktivite imkanı sundu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Spor Vadisi’nde vatandaşların farklı beklenti ve taleplerine cevap verecek etkinliklere yer verdiklerini söyledi. Binicilik faaliyetini de bu kapsamda başlattıklarını belirten Arslan, atların alana getirildiğini ve deneme sürüşlerinin başladığını ifade etti.

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Binicilik kurslarının 15 gün içerisinde başlayacağını açıklayan Başkan Arslan, şöyle konuştu:

"Spor Vadisi’ne çok değişik aktiviteler koyduk. Yozgatlı hemşehrilerimizin beklentilerini ve taleplerini farklı şekillerde karşılamak istiyoruz. Bu kapsamda orada bir de binicilik faaliyeti başlatmak istedik. Atlarımız geldi. Daha önceden de atlarımız vardı ama binicilik için yeni atlarımızı getirdik. İlgi de var. Binicilik kurslarımızı çok kısa sürede başlatacağız. Şu anda deneme amaçlı başladık. 15 gün içerisinde eğitimleri de başlatıp Yozgatlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın çok hoşuna gideceğine inanıyoruz."

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Binicilik eğitimlerinin belirli bir düzen ve kayıt sistemi içerisinde yürütüleceğini söyleyen Arslan, "Binicilik kurslarımız ücretli olacak. Bir kayıt işlemi yapılacak. Bunlar kurumsal olarak işlemesi gereken kurslar. Canı sıkılanın gelip gittiği bir ortam olmaması lazım. Sürekliliğin sağlanması için belli bir düzen içerisinde devam etmesi gerekiyor. Bunun için ücretlendirme de gerekli. Binicilik faaliyetlerini ciddi bir kurs anlayışı içerisinde sürdüreceğiz" dedi.

Spor Vadisi’ni ziyaret ettikleri sırada atlarla karşılaşarak binicilik deneyimi yaşayan Zeynep Özkaya ve Dilek Kocaer, ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı.

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İlk başta korktuğunu ancak ata alıştıktan sonra keyif aldığını dile getiren Zeynep Özkaya, "At binmek çok güzel bir şey. İlk başta binerken çok korktum ama binip alıştıktan sonra çok güzel bir duygu. Atın üzerinde kendinizi rahat bırakmanız gerekiyor, gerisi kendiliğinden geliyor. İlk defa bindim" ifadelerini kullandı.

Dilek Kocaer ise ata binmenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "Ata binmek çok keyifli ve değişik bir duygu. Ben de ilk defa bindim. Çok heyecanlıydım. Başta insana korku veriyor ama alıştıkça çok seviyorsunuz" diye konuştu.