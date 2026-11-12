Hilal Ev kuaförlük eğitimi kursiyerleri huzurevi sakinlerinin saçlarını şekillendirdi

Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Evler kuaförlük eğitimi kursiyerleri, Sorgun Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Eğitmen Neslihan Gözübüyük öncülüğünde huzurevine gelen kursiyer öğrenciler, yaşlı teyzelerin saç kesim ve şekillendirme işlemlerini gerçekleştirerek hem mesleki teknikleri yerinde deneyimledi hem de keyifli anlar yaşattı. Huzurevi sakinlerinin istediği modellerin aşamalarını gözlemleyen kursiyerler, ilerleyen zamanda kendileri de iş yerlerini açabilecek yetkinliğe gelmeyi hedefliyor.

Agah Efendi Hilal Evler Kuaförlük Eğitmeni Neslihan Gözübüyük, "Huzurevlerine gelip yaşlı teyzelerimizin saçlarını kesip hem kesim yapıyoruz hem de öğrencilerime teknikleri öğretiyorum. Onlar da öğreniyorlar. Teyzelerimizi sevindirmek için bugün buraya geldik. Bu aktivite geçen yıldan bu yana hayalimdi. Bunu bugün gerçekleştirdim" dedi.

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Kursiyer Betül Demirel ise "En büyük hayalim bir dükkanımın olması. Bunu da Erkut Başkanın açtığı Hilal Evler sayesinde yapacağım inşallah. Neslihan hocam bize çok güzel teknikler öğretiyor. Bu sayede ben de kendi iş yerimi açıp Neslihan hocam gibi ilerlemek istiyorum. Bugün huzurevine ziyarete geldik. Hem teyzelerimizin saçlarını kesiyoruz, teknikleri öğreniyoruz. Onlara da iyi geliyor bence" şeklinde konuştu.