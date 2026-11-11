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        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta konser verdi

        Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Yozgat'ta düzenlenen konserde çeşitli şarkı ve türküleri seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:30 Güncelleme:
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta konser verdi

        Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Yozgat'ta düzenlenen konserde çeşitli şarkı ve türküleri seslendirdi.

        Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Polis Akademisi bünyesinde görev yapan emniyet mensuplarından oluşan orkestra, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan konserle katılımcıların karşısına çıktı.

        Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in büyük emeklerle bugünlere taşındığını söyledi.

        İnal, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet'in yaşatılması için emek verenleri ve bu uğurda canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andı.

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        Polis Akademisinin sanat alanında da faaliyet gösterdiğini ifade eden İnal, orkestrada görev alan personelin çevik kuvvet, trafik, özel harekat ve polis merkezleri gibi emniyet teşkilatının farklı birimlerinden geldiğini, konserin, polislerin sanatsal yönünü ortaya koyduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından gerçekleştirilen konserde, orkestranın seslendirdiği eserlere Polis Akademisi öğrencileri ve vatandaşlar da eşlik etti.

        Konsere, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tokay, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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