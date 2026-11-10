Yozgat kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor
Yozgat'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Giriş: 10.11.2026 - 16:54 Güncelleme:
Yozgat'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı aralıklarla kent merkezinde etkisini sürdürüyor.
Öte yandan Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları araçlarına kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı.
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