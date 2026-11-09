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        Yusuf Dikeç'in ikonik pozuyla açılış ve temel atma töreni gerçekleşti

        Yozgat'ta atış poligonu açılışı ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Yusuf Dikeç'in ikonik pozuyla açılış ve temel atma töreni gerçekleşti

        Yozgat'ta atış poligonu açılışı ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

        Yozgat Stadyumu yerleşkesinde bulunan atış poligonu açılışına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, milli sporcu Yusuf Dikeç ve il protokolü katıldı.

        Açılışta konuşma yapan Yusuf Dikeç, "İnanın çok şanslısınız. İnanıyorum ki buradan birçok şampiyon yetişecektir. Dünyada sporun ne kadar büyük bir güç olduğunu olimpiyatlardan sonra gördüm. Bir ülke tanıtımında, reklamda sporun çok büyük bir güç olduğunun farkındayız. Sayın Valim, il müdürümüz ve değerli arkadaşlar oldukça inanıyorum ki buradan nice şampiyonlar yetişecektir" dedi.

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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'nın açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi. Milli sporcu Yusuf Dikeç kendisine şampiyonluk getiren ve tüm dünyada yankı uyandıran ikonik pozunu vererek temsili atış yaptı.

        Yozgat Aquapark yanında inşa edilecek olan Yozgat Sporcu Kamp Eğitim Merkezi temel atma töreni açılışında konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur "Şu anda temelini atacağımız tesis Türkiye'de ilk sırada, dünyada da sıralı bir kamp eğitim merkezi olacak. Bu tesisin kazandırılmasında bizlere desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve özelikle de Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan'a, Sayın Vekillerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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        Yozgat Valiliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kenti spor alanında bir üs haline getirmeyi hedefliyor. 150 yatak kapasitesine sahip olan modern tesis ulusal ve uluslararası antrenman kamplarına ev sahipliği yapacak, bölgesel turnuvaların düzenlenmesine imkan sağlayacak, sporcuların konaklama ve antrenman ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak kapsamlı bir spor yerleşkesi olarak hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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