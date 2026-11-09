Yozgat Valisi Özkan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Atatürk'ün vatan ve millet sevgisi, askeri dehası ve liderliğiyle Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederek Türk milletine bağımsızlığını kazandırdığını hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da yaktığı istiklal meşalesi ile ezelden beri hür yaşamış milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmasını ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasını sağlamış ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i kurarak bizlere emanet etmiştir. Bugün bizlere düşen, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak O'nun bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."