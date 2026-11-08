Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 08.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde görülen kar yağışı, özellikle yüksek kesimler ve ormanlık alanları beyaza bürüdü.
Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ