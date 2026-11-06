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        Meme kanserini yenen kadından hastalara "morallerini bozmasınlar" tavsiyesi

        SAİT ÇELİK - Ankara'da aldığı tedavilerle meme kanserini yenen 67 yaşındaki Gülüzar Sungur, kanser hastası kadınlara morallerini bozmamaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Meme kanserini yenen kadından hastalara "morallerini bozmasınlar" tavsiyesi

        SAİT ÇELİK - Ankara'da aldığı tedavilerle meme kanserini yenen 67 yaşındaki Gülüzar Sungur, kanser hastası kadınlara morallerini bozmamaları çağrısında bulundu.

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli beldesinde yaşayan 4 çocuk annesi Sungur, göğsünde fark ettiği kitleyi ilk başta önemsemedi.

        Daha sonra Aile Sağlığı Merkezinde yapılan muayenede doktoruna göğsünde çıbana benzer bir kitle oluştuğunu söyleyen Sungur, mamografi çektirmesi için Sorgun Devlet Hastanesine yönlendirildi ve biyopsi yapılmasına karar verildi.

        Tetkiklerin ardından geçen yıl aralık ayında meme kanseri teşhisi konulan Sungur, Ankara'daki bir hastanede ameliyat oldu, ardından kemoterapi ve ışın tedavisiyle sağlığına kavuştu.

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        Gülüzar Sungur, AA muhabirine, Yozgat'ta başlayıp Ankara'da devam eden tedavi sürecinin ardından ameliyat olduğunu belirtti.

        Doktorunun da moral vermesiyle tedavi sürecini yüksek moralle atlattığını anlatan Sungur, "Orada kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm, ilaçlarımı kullandım. Çok şükür şimdi iyiyim, işlerimi yapabiliyorum." diye konuştu.

        Meme kanseriyle mücadele edenlere tavsiyede bulunan Sungur, "Bu hastalığa yakalananlar 'hasta oldum' diye üzülmesinler, hastalığımı duyunca hiç üzülmedim. Morallerini bozmasınlar, hayat devam ediyor. Hastalık başına gelmiş, artık ondan kaçamıyorsun. Allah herkese şifa versin." dedi.

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        - "Kendisini ayda bir evinde ziyaret ediyoruz"

        Çiğdemli 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Muhammed Ufuk Yozgat da Sağlık Bakanlığının Ulusal Tarama Programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınları iki yılda bir mamografi çektirmeleri için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) ve devlet hastanelerine yönlendirdiklerini söyledi.

        Gülüzar Sungur'un da yönlendirdikleri hastalardan biri olduğunu belirten Yozgat, "Gülüzar teyzemiz bize biraz geç başvurdu. Geldiğinde memesinde çıban olduğunu söyledi. Muayene ettiğimde kanser olabileceğini düşündüm ve mamografiye yönlendirdim. Mamografinin ardından hızlı bir şekilde biyopsi yapılmasına karar verildi. Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesindeki işlemlerinin ardından tedavi süreci Ankara'da devam etti." ifadelerini kullandı.

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        Sungur'un yaklaşık 9 ay süren tedavi sürecinde ameliyat edildiğini, kemoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü anlatan Yozgat, "Teyzemizin göğsü alındı. Şu anda sağlık durumu iyi. Kendisini ayda bir evinde ziyaret ediyoruz. Gerekli kontrollerini yapıyoruz, kan tetkikleri için aile sağlığı merkezimize davet ediyoruz. Şu anda takip altında." diye konuştu.

        Yozgat, Sungur'un mamografi için geç başvurduğunun farkında olduğunu belirterek, 40-69 yaş arasındaki kadınları iki yılda bir mamografi taraması yaptırmaya davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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