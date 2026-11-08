Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.
Giriş: 08.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.
Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi ekip, müsabakadan 27-25 galip ayrıldı.
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