Kadışehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Giriş: 08.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Hanözü mevkisinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ekipler, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, sürücüleri, kış şartlarında güvenli yolculuk yapabilmeleri için kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyardı.
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