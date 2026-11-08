Kadışehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Yetkililer, sürücüleri, kış şartlarında güvenli yolculuk yapabilmeleri için kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyardı.

Hanözü mevkisinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ekipler, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

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