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        Kadışehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Kadışehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Hanözü mevkisinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ekipler, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yetkililer, sürücüleri, kış şartlarında güvenli yolculuk yapabilmeleri için kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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