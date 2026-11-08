Yozgat'ta kar yağışına karşı ekipler harekete geçti

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde bölgede ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede sahaya çıkan ekipler, yolların açık tutulması ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli müdahalelerde bulundu.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Hanözü mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.