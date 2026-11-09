Türk Kızılay Sorgun'da 1500 öğrenciye tanıtıldı

İlçedeki 15 ilkokul, ortaokul ve lisede öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılay görevlileri, kurumun faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 1500 öğrenciye yardımseverlik, dayanışma ve gönüllülük konularında bilgi verildi.

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