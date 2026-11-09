Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1235 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

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