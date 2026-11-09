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        Yozgat'ta bin 235 sentetik ecza ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Yozgat'ta bin 235 sentetik ecza ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele amacıyla kent genelinde çalışmalar düzenlendi.

        Operasyonlarda bin 235 adet sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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