Yozgat'ta bin 235 sentetik ecza ele geçirildi

Operasyonlarda bin 235 adet sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.