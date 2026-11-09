Yozgat'ta bin 235 sentetik ecza ele geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve kıyılmış tütün ele geçirildi.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele amacıyla kent genelinde çalışmalar düzenlendi.
Operasyonlarda bin 235 adet sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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