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        Yozgat'ta atış poligonu açıldı, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı

        Yozgat'ta yapımı tamamlanan atış poligonunun açılışı ile Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Yozgat'ta atış poligonu açıldı, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı

        Yozgat'ta yapımı tamamlanan atış poligonunun açılışı ile Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Yozgat Stadyumu yerleşkesinde yapımı tamamlanan atış poligonunun açılışı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ve milli atıcı Yusuf Dikeç'in katılımıyla yapıldı.

        Törende konuşan Vali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Yozgat'ta eğitim, sağlık, güvenlik, asayiş ve gençlik alanlarında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

        Kentte spor yatırımlarının Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle devam ettiğini belirten Özkan, "Elbette yapılacak çok işimiz var ancak gerçekleştirdiğimiz her çalışma, geleceğe yönelik yeni bir basamak oluşturuyor. Bugün de yiğitler şehri Yozgat'ta atış poligonumuzu gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Tesisimizin gençlerimize ve gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya da sporun zirvesinin olimpiyatlar olduğunu belirterek, tesisin yeni Yusuf Dikeçlerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

        Milli atıcı Yusuf Dikeç ise Yozgat'ta böyle bir tesisin bulunmasının gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

        Sporun ülkelerin tanıtımındaki önemini olimpiyatlarda gördüğünü ifade eden Dikeç, "Yozgat'ta böyle bir tesisin olması gerçekten çok önemli. İnanıyorum ki buradan benim branşımda da nice şampiyonlar yetişecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur da kentte spor alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, 6 yollu havalı tabanca atış poligonunun Yozgat'ta ilk kez hizmet vereceğini ve burada yeni şampiyonlar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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        Hopur, 150 yatak kapasiteli, içerisinde yüzme havuzları, Türk hamamları, jakuziler, tenis kortları ve kapalı halı sahası bulunacak Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temelinin atıldığını​​​​​​​, ilçelere kapalı spor salonları ve 1000 kişilik öğrenci yurdu yatırımlarının da planlandığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve milli atıcı Yusuf Dikeç, poligonda atış yaptı.

        Program, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temel atma töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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