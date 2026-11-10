Büyük Önder Atatürk, Sorgun'da anıldı

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda devam eden programda, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Nafi Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.