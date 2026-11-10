Büyük Önder Atatürk, Sorgun'da anıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda devam eden programda, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Nafi Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Tören, öğrencilerin şiir okuması, oratoryo gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.
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