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        Yozgat'ta kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

        Yozgat kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Yozgat'ta kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

        Yozgat kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

        Hava sıcaklığının 1 dereceyi gösterdiği kent merkezinde beklenen kar yağışı gerçekleşti.

        Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Yozgat kent merkezinde etkili olan mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

        Kent sakinlerinden Yahya Nemli "Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı. Çok mutluyuz. Kar Yozgat’a çok yakışıyor. İnşallah hayırlı bereketli bir kış olur Yozgat halkı için" dedi.

        Cadde, sokak ve çatılarda kendini gösteren kar yağışı, kentte kış mevsiminin habercisi oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hissedilen soğuk hava ve kar yağışının ardından vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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