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        Yozgat'ın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Yozgat'ın Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Yozgat'ın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Yozgat'ın Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Akdağmadeni ilçesindeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Cafer Kaymakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirtti.

        Konuşmanın ardından 5 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        - Sorgun

        Sorgun ilçesinin Çatmasöğüt Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 1000 sedir ve karaçam fidanı dikildi.

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        Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, konuşmasında, son yıllarda iklim şartlarında yaşanan değişiklikler ve kuraklık nedeniyle ağaç dikmenin öneminin daha da arttığını ifade etti.

        Sorgun Orman Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte 1000 sedir ve karaçam fidanını toprakla buluşturacaklarını dile getiren Canpolat, dikecekleri fidanların insanlığa nefes, yaban hayatına ev sahibi ve binlerce canlıya yuva olacağını belirtti.

        Konuşmanın ardından ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

        - Yerköy

        Yerköy ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 400 fidan dikildi.

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        Programa, Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Aydıncık

        Aydıncık ilçesindeki Keşlik mevkisinde düzenlenen etkinlikte 100 fidanın dikimi yapıldı.

        Programa, Kaymakam Merve Ayşe Büyükuçar, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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