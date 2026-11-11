Yozgat sis altında kaldı

Kentte dün etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar örtüsü büyük ölçüde erirken kent merkezi, Milli Park Çamlık bölgesi ve çevre mahalleler sis bulutlarıyla kaplandı. Etkili olan sis, şehir manzarasına farklı bir görünüm kazandırdı.

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