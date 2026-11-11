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        Yozgat sis altında kaldı

        Yozgat'ta sisli hava etkili oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Yozgat sis altında kaldı

        Yozgat'ta sisli hava etkili oldu.

        Kentte dün etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar örtüsü büyük ölçüde erirken kent merkezi, Milli Park Çamlık bölgesi ve çevre mahalleler sis bulutlarıyla kaplandı. Etkili olan sis, şehir manzarasına farklı bir görünüm kazandırdı.

        Özellikle yüksek kesimlerde ve yerleşim alanlarının çevresindeki sis bulutları, kent genelinde güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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