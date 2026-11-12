Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta kültür mozaiği sahneledi

Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta düzenlenen konserde farklı yörelerden eserlerle beğeni topladı.

Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi. Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal'ın yaptığı konuşmanın ardından orkestra, Türkiye'nin dört bir yanından derlenen birbirinden güzel şarkıları ve türküleri seslendirdi. Renkli görüntülerin sahneye yansıdığı ve yöresel oyun havalarının da icra edildiği etkinlikte salonda adeta bir kültür mozaiği yaşandı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler coşkulu anlar yaşadı.

REKLAM

Konsere Yozgat Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tokay, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan ve coşkuyla takip edilen anlamlı konser, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.