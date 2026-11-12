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        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta kültür mozaiği sahneledi

        Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta düzenlenen konserde farklı yörelerden eserlerle beğeni topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta kültür mozaiği sahneledi

        Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta düzenlenen konserde farklı yörelerden eserlerle beğeni topladı.

        Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi. Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal'ın yaptığı konuşmanın ardından orkestra, Türkiye'nin dört bir yanından derlenen birbirinden güzel şarkıları ve türküleri seslendirdi. Renkli görüntülerin sahneye yansıdığı ve yöresel oyun havalarının da icra edildiği etkinlikte salonda adeta bir kültür mozaiği yaşandı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler coşkulu anlar yaşadı.

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        Konsere Yozgat Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tokay, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan ve coşkuyla takip edilen anlamlı konser, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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