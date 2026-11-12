Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta 23 adet tarihi eser nitelikli eşya ele geçirildi

        Yozgat'ta 23 adet tarihi eser nitelikli eşya ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli eşyalar ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Yozgat'ta 23 adet tarihi eser nitelikli eşya ele geçirildi

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli eşyalar ele geçirildi.

        Yozgat Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde tarihi eser niteliğinde eşya bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Yapılan aramalarda iş makinesi, 3 adet yüzük, mühür, 6 adet obje, 13 adet sikke, el dedektörü, kazma ve fener ele geçirildi.

        Yakalanan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Hilal Ev kuaförlük eğitimi kursiyerleri huzurevi sakinlerinin saçlarını şek...
        Hilal Ev kuaförlük eğitimi kursiyerleri huzurevi sakinlerinin saçlarını şek...
        Yozgat'ta 32 yerli buğday çeşidi ekiliyor
        Yozgat'ta 32 yerli buğday çeşidi ekiliyor
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta kültür mozaiği sahneledi
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta kültür mozaiği sahneledi
        Yozgat'ta 32 yerli buğday çeşidi toprakla buluşuyor
        Yozgat'ta 32 yerli buğday çeşidi toprakla buluşuyor
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta konser verdi
        Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta konser verdi