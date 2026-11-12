Yozgat'ta 23 adet tarihi eser nitelikli eşya ele geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli eşyalar ele geçirildi.
Giriş: 12.11.2026 - 12:35 Güncelleme:
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli eşyalar ele geçirildi.
Yozgat Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde tarihi eser niteliğinde eşya bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan aramalarda iş makinesi, 3 adet yüzük, mühür, 6 adet obje, 13 adet sikke, el dedektörü, kazma ve fener ele geçirildi.
Yakalanan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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