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        Daha yeşil bir Yozgat için 15 bin fidan dağıtıldı

        Yozgat'ta '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 15 bin adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Daha yeşil bir Yozgat için 15 bin fidan dağıtıldı

        Yozgat’ta ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 15 bin adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

        Daha yeşil bir Yozgat, Türkiye ve dünya hedefiyle kent meydanında düzenlenen fidan dağıtım programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, doğaya katkı sunmak isteyen il sakinlerine 8 bin adet karaçam ve 7 bin adet sedir olmak üzere toplam 15 bin fidan dağıtıldı.

        Fidanlarını alan vatandaşlar yeşil bir gelecek için katkı sunmanın mutluluğunu yaşarken, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında hafta sonuna kadar merkez ve ilçelerde toplam 35 bin adet fidanın toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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