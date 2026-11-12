Takla atan otomobil alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mirahor köyü mevkiinde E.A. idaresindeki 66 ADL 060 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak alev aldı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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