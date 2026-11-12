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        Takla atan otomobil alevlere teslim oldu: 1 yaralı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde takla atan otomobilin alevlere teslim olduğu kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Takla atan otomobil alevlere teslim oldu: 1 yaralı

        Yozgat’ın Sorgun ilçesinde takla atan otomobilin alevlere teslim olduğu kazada sürücü yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Mirahor köyü mevkiinde E.A. idaresindeki 66 ADL 060 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak alev aldı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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