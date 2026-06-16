Okul Sporları Yıldız Karakucak Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı
Okul Sporları Yıldız Karakucak Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.
Giriş: 16.06.2026 - 14:10 Güncelleme:
Okul Sporları Yıldız Karakucak Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Yozgat Belediyesi Er Meydanı Sahası'nda başlayan müsabakalarda 41 ilden 1500 sporcu ter dökecek.
Kilolarına göre sınıflandırılıp eşleşen sporcular, bir sonraki tura kalabilmek için mücadele verirken, izleyenler de heyecana ortak oluyor.
Şampiyona cuma günü tamamlanacak.
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