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        Okul Sporları Yıldız Karakucak Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı

        Okul Sporları Yıldız Karakucak Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Okul Sporları Yıldız Karakucak Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı

        Okul Sporları Yıldız Karakucak Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Yozgat Belediyesi Er Meydanı Sahası'nda başlayan müsabakalarda 41 ilden 1500 sporcu ter dökecek.

        Kilolarına göre sınıflandırılıp eşleşen sporcular, bir sonraki tura kalabilmek için mücadele verirken, izleyenler de heyecana ortak oluyor.

        Şampiyona cuma günü tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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