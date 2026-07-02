Sorgun Belediyesi Termal Hamamı'nda çalışmalar sürüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye tarafından yapımı sürdürülen Termal Hamam Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 bin metrekare alanda yapımı devam eden projede kadın ve erkek termal havuzları, tuz odası, sauna, buhar odaları ve sosyal donatı alanları yer alacak.



Tesiste ayrıca açık otopark, çocuk oyun alanları ve ailelerin vakit geçirebileceği sosyal alanlar da bulunacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, termal hamam projesindeki çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti.



Projenin yalnızca bir hamam olarak değil, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlandığını aktaran Ekinci, tesiste termal havuzların yanı sıra tuz odası, sauna, buhar odaları ve çeşitli sosyal alanların yer alacağını ifade etti.



Ekinci, çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlayarak termal hamamı hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

