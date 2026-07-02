Yozgat'ta devrilen otomobilin alev aldığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilen otomobilin alev alması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. F.S'nin kullandığı 60 BN 210 plakalı otomobil, Yozgat-Tokat kara yolunun Kazankaya mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan Yunus Soysal'ın (81) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.S. ve Z.S, sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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