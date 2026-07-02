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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta devrilen otomobilin alev aldığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ta devrilen otomobilin alev aldığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilen otomobilin alev alması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Yozgat'ta devrilen otomobilin alev aldığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilen otomobilin alev alması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


        F.S'nin kullandığı 60 BN 210 plakalı otomobil, Yozgat-Tokat kara yolunun Kazankaya mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından araçta yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan Yunus Soysal'ın (81) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.S. ve Z.S, sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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