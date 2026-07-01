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        Yozgat'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

        Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Yozgat'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

        Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Yiğitler mevkisinde uçamayan şahini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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