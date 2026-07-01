Yozgat'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.
Giriş: 01.07.2026 - 11:20 Güncelleme:
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Yiğitler mevkisinde uçamayan şahini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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