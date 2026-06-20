Sorgun ilçesinde yıl sonu sergisi açıldı

Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde hizmet veren Hilal Evleri kursiyerleri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.





Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Alper Ekmekçioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cesur Öner, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Ekinci, açılışta yaptığı konuşmada, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ekinci, vatandaşların ilgisi nedeniyle Hilal Evleri'nin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Sergide satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirin kursiyerlere verileceğini belirten Ekinci, bunun aile bütçelerine katkı sağlayacağını ifade etti.





Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

