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        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonun 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonun 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, dedektör, boşluk bulma çubukları, tabanca, av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, çeşitli çaplarda fişek, pala ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taşlar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Ö.Y, S.Y. ve Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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