Yozgat'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

Yozgat'ta muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Yozgat Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda "Muharrem İlahileri ve Aşure Programı" kapsamında gerçekleştirilen programda ilahi dinletisi sunulurken, vatandaşlara aşure ikram edildi.



Programa Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.





Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada muharrem ayının toplumun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli manevi değerlerden biri olduğunu belirterek, bu nedenle Aşure Günü'ne ve muharrem ayına ayrı bir önem verdiklerini dile getirdi.



Muharrem ayının İslam tarihinde yaşanan bazı acı olayları da hatırlattığını dile getiren Arslan, bugün kardeşlik, dostluk ve muhabbeti öne çıkaran bir anlayışla hareket ettiklerini, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

