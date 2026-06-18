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        Yozgat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 316 fişek ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Yozgat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 316 fişek ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 316 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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