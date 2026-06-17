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        Kazankaya Kanyonu turizm yatırımlarıyla daha da geliştirilecek

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne uzanan Kazankaya Kanyonu, turizm yatırımlarıyla daha da geliştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Kazankaya Kanyonu turizm yatırımlarıyla daha da geliştirilecek

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne uzanan Kazankaya Kanyonu, turizm yatırımlarıyla daha da geliştirilecek.


        Yaklaşık 12 kilometrelik kanyonda yürütülen turizm yatırımlarını inceleyen Vali Mehmet Ali Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmaların temel amacının doğaya ve kanyona zarar vermeden vatandaşların belirli noktalardaki yürüyüşlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

        Özkan, çalışmaların 3 etap halinde sürdürüldüğünü ve büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.

        Bu yıl etkili olan ve yer yer afete dönüşen yağışların ardından Kazankaya Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları ve bölgede ihtiyaç duyulan onarım çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Özkan, "Burası Yozgat'ın uç noktasında yer alan ve bizim için bir turizm alanı, turizm bölgesinin başlangıç noktası olacak. Burayı daha da geliştireceğiz, inşallah daha da güzelleştireceğiz. İnsanımızla, belediyelerimizle, İl Özel İdaremizle, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzle birlikte Kazankaya'yı merak edilen bir yer olmanın ötesine taşıyarak, gezilen ve görülen bir güzellik olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

        Özkan, çalışmalara katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Ziyaretçilerden Kemal Erdoğan da Ankara'da yaşadığını, memleketinde yer alan kanyonu ziyaret amaçlı ailesiyle birlikte geldiğini söyledi.

        Alanı çok beğendiğini belirten Erdoğan, cam terasın manzarasının etkileyici olduğunu, bölgenin doğayla iç içe vakit geçirmek ve kamp yapmak için güzel imkanlar sunduğunu ifade etti.

        Demet Yalçın ise deprem sonrası Hatay'dan Yozgat'a tayin istediklerini ve yaklaşık 3 yıldır kentte yaşadıklarını söyledi.

        Uzun zamandır bölgeyi görmek istediklerini belirten Yalçın, "Küçük çocukla böyle bir parkur yürünür mü, gelinir mi diye düşündük ama açıkçası çok rahat ettik. Pek zorlanmadık, korktuğumuz gibi olmadı. Muhteşem bir yer. Böyle karma bir iklime sahip. Biraz Karadeniz esintilerinin de olduğu bir coğrafya. Bozkır ikliminden biraz daha farklı. Açıkçası Yozgat sınırları içerisinde böyle bir yer olduğunu tahmin etmiyorduk." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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