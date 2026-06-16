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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Yozgat'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Yozgat'ta park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Yozgat'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Yozgat'ta park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

        Aşağınohutlu Mahallesi Ülkü Sokak)ta bir otomobilin motor kısmında yılan olduğunu fark eden otomobilin sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, motor kısmından yılanı çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

        Araç sürücüsü itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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