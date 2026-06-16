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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve İ.Ş'yi yakaladı.

        Adreste yapılan aramada 221 gram uyuşturucu madde, 8 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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