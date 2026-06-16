Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve İ.Ş'yi yakaladı.
Adreste yapılan aramada 221 gram uyuşturucu madde, 8 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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