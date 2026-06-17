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        Yozgat'ta barajlardaki doluluk seviyesi geçen yılın haziran ayına göre arttı

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta içme suyu ve sulama amaçlı kullanılan baraj ve göletlerin çoğunda doluluk oranları geçen yılın haziran ayına göre önemli ölçüde arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Yozgat'ta barajlardaki doluluk seviyesi geçen yılın haziran ayına göre arttı

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta içme suyu ve sulama amaçlı kullanılan baraj ve göletlerin çoğunda doluluk oranları geçen yılın haziran ayına göre önemli ölçüde arttı.

        Kış ve ilkbahar mevsimlerinde etkili olan yağışlar, kentteki baraj ve göletlerin çoğunda su seviyesinin yükselmesini sağladı, 4 baraj ise tamamen doldu.

        Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da 66 bin hektardan fazla tarım arazisini sulayan balıkçıların geçim kaynağı Çekerek Süreyyabey Barajı'nda geçen yıl yüzde 20'ye kadar gerileyen doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaşırken, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye kadar gerileyen ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 50'ye yükseldi.

        Baraj ve göletlerde doluluk oranlarının artması, çiftçileri ve vatandaşları sevindirdi.

        - "Su en kıymetli kaynaklarımızdan biridir"

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, son yağışların su kaynaklarına önemli katkı sağladığını söyledi.

        İl genelinde bazı barajların yüzde 100 doluluğa ulaştığını vurgulayan Özkan, "Şu anda 4 barajımızda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Ancak yüzde 100'e ulaşması, bu seviyenin sürekli korunduğu anlamına gelmiyor. Devlet Su İşleri ekiplerimiz olası risklere karşı doluluk oranı kritik seviyeye ulaşan barajlarımızda kontrollü tahliye çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Kontrollü tahliye işlemlerinin sürmesine rağmen yıl boyunca barajları besleyecek yeterli su girişi ve debisinin bulunduğunu belirten Özkan, su kaynaklarının mevcut durumunun sevindirici olduğunu ifade etti.

        Özkan, barajlardaki su seviyesinin artmasına rağmen vatandaşlara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

        "Su konusunda belediyelerimize de sürekli hatırlattığımız gibi bu yıl ciddi miktarda yağış aldık. Bazı barajlarımızda uzun süredir kontrollü tahliye işlemleri yürütüyoruz. Ancak her ne olursa olsun, su en kıymetli kaynaklarımızdan biridir. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak, kayıp kaçak oranlarını azaltmak ve eski şebeke hatlarını yenileyerek bu süreci etkin şekilde yönetmek büyük önem taşıyor. Barajlarımızdaki doluluk oranları, bir yandan da önemli bir tarım kenti olan ilimiz açısından son derece önemli. İnşallah bereketin bol olduğu, zarar ve ziyanın yaşanmadığı verimli bir yıl geçiririz."

        AA muhabirinin Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Yozgat'ta 20 önemli baraj ve gölette geçen yıl ile bu yıl 1 Haziran'da yapılan ölçümlerde doluluk oranları şu şekilde yer aldı:


        Baraj ve Gölet Adı

        Aktif Doluluk Oranı (Yüzde)

        (2025)

        Aktif Doluluk Oranı (Yüzde)

        (2026)
        Yahyasaray9495
        Uzunlu077
        Gelingüllü969
        Musabeyli1450
        Halıköy8298
        Karahallı057
        Hoşumlu6499
        Kanlıdere5641
        Gülistan05
        Taşlık Göleti1756
        Oğulcuk947
        Büyükmahal81100
        Baydiğin1414
        Kumkuyu2120
        Sarımbey5031
        Erkekli24100
        Akbenli Çiftliği146
        Akçakışla100100
        İğdeli045
        Çalışkan27100

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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