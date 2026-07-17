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        Sorgun'da köy yollarında bakım ve asfalt çalışmaları sürüyor

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekiplerince köy yollarında bakım ve asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Sorgun'da köy yollarında bakım ve asfalt çalışmaları sürüyor

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekiplerince köy yollarında bakım ve asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

        Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharla birlikte başlayan çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Çakırhacılı, İncesu ve Gevrek köy yollarında 3'er kilometre olmak üzere toplam 9 kilometrelik yolun genişletilerek birinci kat sathi asfalt kaplamasının tamamlandığını belirten Canpolat, Gözbaba köy yolunda 5 kilometre, Emirler köyü ile Eymir beldesi arasındaki 5 kilometrelik yolda ise asfalt öncesi altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Canpolat, program kapsamında bulunan diğer köy yollarındaki çalışmaların da kış mevsimi gelmeden tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

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