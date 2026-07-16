Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Çocukların yüzünü güldürmek için ördüğü bebekleri Kur'an kursu öğrencilerine hediye etti

        Çocukların yüzünü güldürmek için ördüğü bebekleri Kur'an kursu öğrencilerine hediye etti

        Yozgat'ta yaşayan 52 yaşındaki Zehra Bağcı, ördüğü örgü bebekleri yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Çocukların yüzünü güldürmek için ördüğü bebekleri Kur'an kursu öğrencilerine hediye etti

        Yozgat'ta yaşayan 52 yaşındaki Zehra Bağcı, ördüğü örgü bebekleri yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara hediye etti.

        Yaklaşık 30 yıl önce komşusundan örgü tekniğini öğrenen, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Bağcı, yıllar önce kaldırdığı örgü makinesini bebek örmek amacıyla yeniden kurdu.

        Eşi Mustafa Bağcı'nın da desteğiyle kimsesiz çocuklar için örgü bebekler hazırlayan Bağcı, bu yaz da Eski Pazar Mahallesi'ndeki Cevizlipınar Camisi Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklar için 14 bebek ördü.

        Zehra Bağcı, AA muhabirine, çocukları mutlu etmenin kendisini de mutlu ettiğini söyledi.

        Kimsesiz çocuklar için de örgü bebek örmeye devam ettiğini belirten Bağcı, yaz döneminde Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara hediye hazırladığını belirterek, "Çocuklara bebek örüp hediye ettiğimde onların mutlu olduğunu görmek beni de çok sevindiriyor. Bu bebekleri severek örüyorum. Elimden geldiğince örmeye devam edeceğim. Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsem o kadar mutlu oluyorum." dedi.

        Cevizlipınar Camisi imamı ile Kur'an kursunda eğitim gören çocuklar da bebek hediyeleri dolayısıyla Bağcı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        Yozgat'ın zengin bitki örtüsü arıcılara umut oldu
        Yozgat'ın zengin bitki örtüsü arıcılara umut oldu
        Yozgatlılar Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde meydanı doldurdu
        Yozgatlılar Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde meydanı doldurdu
        Yozgat'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı
        Yozgat'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta "15 Temmuz Karakucak Güreş Müsabakası" düzenlendi
        Yozgat'ta "15 Temmuz Karakucak Güreş Müsabakası" düzenlendi