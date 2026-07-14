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        Yozgat'ta "15 Temmuz Karakucak Güreş Müsabakası" düzenlendi

        Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karakucak güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Yozgat'ta "15 Temmuz Karakucak Güreş Müsabakası" düzenlendi

        Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karakucak güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

        Yozgat Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen müsabakalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

        Öğrencilerin folklor gösterisinden sonra konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, hain FETÖ darbe girişiminin göğsü iman dolu aziz millet tarafından kahramanca bertaraf edildiğini söyledi.

        Hopur, destansı direnişin ruhunu meydanlara taşımak, şehit ve gazileri anmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu vesileyle vatan uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. 15 Temmuz gecesi bu milletin her bir ferdi tıpkı er meydanına çıkan bir pehlivan gibi namerdin karşısına dikilmiş, hainlerin sırtını yere getirmiştir." dedi.

        Daha sonra 130 sporcu Cumhuriyet Meydanı'na serilen minderde güreşti.

        Aşık Sefai şiir dinletisinin de gerçekleştiği etkinliğe, Vali Mehmet Ali Özkan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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