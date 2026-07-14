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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.

        Bu kapsamda zanlının aracını uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 10 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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