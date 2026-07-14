Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda zanlının aracını uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 10 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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