Yozgat'ta tırın dorsesine çarpan SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tırın dorsesine çarpan SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı. M.K. (49) idaresindeki 34 PHV 191 plakalı SUV tipi araç, Yozgat-Ankara kara yolu Akpınar köyü mevkisinde A.K. (32) yönetimindeki 66 ACN 048 plakalı tırın dorsesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.A.K. (12) ve M.İ.K. (15), sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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