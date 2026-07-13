Yozgat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 13.07.2026 - 12:22 Güncelleme:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Belkavak köyündeki bir bahçenin otluk alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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