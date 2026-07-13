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        Yozgat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Yozgat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Belkavak köyündeki bir bahçenin otluk alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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