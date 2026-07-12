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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, N.T. ve B.Y'yi yakaladı.

        Adreste yapılan aramada 985 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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