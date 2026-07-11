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        Yozgat'ta yaralı leyleği jandarma kurtardı

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Yozgat'ta yaralı leyleği jandarma kurtardı

        Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kolluk devriyesinde yaralı leyleği fark etti.

        Leyleği koruma altına alan ekipler, hayvanı tedavi ve bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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