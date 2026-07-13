Yozgat Valiliğinden traktör sürücülerine reflektör uyarısı

Yozgat'ta hasat döneminin başlamasının ardından Valilik traktör ve tarım aracı sürücülerini reflektör kullanmaları konusunda uyardı.



Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, gece veya düşük görüş mesafesinin bulunduğu saatlerde trafiğe çıkan tarım araçlarında reflektör bulunmamasının can ve mal kayıplarına neden olabileceği belirtildi.



Sürücülerin basit önlemlerle olası kazaların önüne geçebileceği vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Gece veya düşük görüş mesafesine sahip saatlerde trafikte seyreden tarım araçlarının reflektörsüz olması can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Basit ama hayati bir önlem, yapılacak küçük bir masraf, oluşabilecek büyük bir zarara engel olabilir. Özellikle hasat döneminde gece karayoluna çıkan römorklu traktörlerin görünürlüğünü artırmak kazaları büyük ölçüde önleyecektir."







