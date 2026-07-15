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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü

        Bu kapsamda hakkında "yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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