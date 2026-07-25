Sorgun'da park halindeki otomobil yandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ankara Bulvarı İmam Hatip Caddesi'nde park halindeki 33 NCU 46 plakalı otomobilde çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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