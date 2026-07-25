Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Kent merkezinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Yozgat Belediyesi ve AFAD ekipleri, su baskını yaşanan ev ve iş yerleri ile su birikintisi oluşan yollarda çalışma başlattı.



Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da suyla kaplanan cadde ve sokaklarda yürümekte zorlandı.



Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Aşağınohutlu Mahallesi'nde su baskını meydana gelen evlerde incelemede bulundu.



Burada gazetecilere açıklama yapan Arslan, kent merkezinde 4 evde su baskını yaşandığını söyledi.



Su baskınlarının, çukurda kalan bölgelerde inşaat alanlarından taşınan taş ve molozların mazgalları tıkaması nedeniyle meydana geldiğini belirten Arslan, belediye ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını ve bölgedeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Öte yandan, merkeze bağlı Lök köyünde etkili olan dolu ve sağanak, hububat ekili alanlara zarar verdi.

