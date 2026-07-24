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        Yozgat'ta 6. Sorgun Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

        Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST), kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Yozgat'ta 6. Sorgun Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

        Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST), kortej yürüyüşüyle başladı.

        Şakir Efendi Şehir Meydanı'ndan Akdağmadeni Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Agah Efendi Saat Kulesi'nde sona erdi.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Eski Buğday Pazarı'nda kurulan Anadolu İpek Panayırı nedeniyle bu yıl festival kortejini erken gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ekinci, 1 Ağustos'ta başlayacak etkinliklerin 9 Ağustos'a kadar süreceğini belirterek, "SORFEST artık tüm Türkiye'nin tanıdığı bir festival oldu. Festivalimize sadece ilimizden değil, çevre illerden de büyük katılım oluyor. Bu yıl da birçok ünlü ismi ağırlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyorum." dedi.

        Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat'ın da katıldığı kortej yürüyüşüne vatandaşlar ilgi gösterdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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